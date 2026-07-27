На сына Бари Алибасова составили протокол о побоях после избиения жены

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

В отношении сына артиста Бари Алибасова, шоумена Бари Алибасова-младшего, возбудили административное дело по статье о побоях. Об этом сообщил РИА Новости правозащитник Иван Мельников, который сопровождает дело.

По словам Мельникова, потерпевшей стала супруга Алибасова-младшего, Арина Алибасова. Кроме того, добавил он, шоумен также высказывает в адрес жены угрозы в связи с вопросом о том, с кем из них должна проживать их общая дочь. Женщина боится, что он вывезет ребенка за границу.

Ранее Алибасов-младший заявил, что его супруга начала употреблять наркотические вещества. Он отметил, что ее поведение после этого сильно изменилось.

Мужчина предположил, что она могла принимать транквилизаторы, когда кормила грудью их дочь. Он добавил, что сейчас с ребенком живет у отца и его жены Елены.

