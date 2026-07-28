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Курс Европы на перевооружение – полное безумие. Об этом заявил RT основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, – это чертово безумие", – сказал Уотерс.

Музыкант отметил, что на этой бессмысленной политике построены карьеры многих европейских политических лидеров. Он добавил, что Европа пытается "бряцать" оружием перед Россией, при этом забывая о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне. По словам основателя Pink Floyd, необходимо, чтобы все те, кто верит в мир и добрую волю между людьми, выступили против этого.

Уотерс напомнил о речи бывшего президента США Джона Кеннеди, которую тот произнес в июне 1963 года. Тогда глава Белого дома призвал к улучшению отношений с СССР и к политике мирного сосуществования.

Ранее пресс-служба СВР России сообщила, что, по данным военных экспертов НАТО, Германия может за год создать действующее ядерное взрывное устройство. Они считают, что только за один – три месяца ФРГ способна "наработать необходимый расщепляющийся материал".