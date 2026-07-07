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07 июля, 18:33

Политика

Песков заявил, что Евросоюз превращается в военно-экономический блок

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Власти европейских стран понимают, что гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов больше нет, поэтому наращивают милитаризацию Евросоюза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

"Теперь мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономическо-военный блок", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что налогоплательщикам в Европе "промывают мозги" для оправдания роста военных расходов.

"Теория опасности (России. – Прим. ред.) для всех них навязывается на сто процентов. И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс европейской милитаризации потребует от России дополнительных мер для гарантий национальной безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что желание НАТО максимально милитаризироваться закончится поражением. Он отметил, что в ЕС уже не могут скрыть печальное состояние экономики.

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