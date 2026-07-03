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Политика

Посольство заявило об усиленной подготовке Нидерландов к конфликту с Россией

Фото: ТАСС/Sipa USA/ANP

Нидерландские власти проводят активную подготовку к потенциальному конфликту с Россией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Гааге.

Дипломаты обратили внимание на ускорение интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования НАТО. В частности, в стране продолжается модернизация авиабаз, объектов военной логистики и транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, Нидерланды расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Например, в марте этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в том числе ведет переговоры с Амстердамом о ядерном сдерживании.

"На данный момент достоверными сведениями о реализации масштабных проектов по адаптации инфраструктуры именно под французскую концепцию или формирование самостоятельного европейского "ядерного зонтика" мы не располагаем, но допускаем наличие у Гааги и Альянса соответствующих планов", – отметили в посольстве РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона приложит все необходимые усилия для защиты от новых появляющихся угроз.

Ранее посольство заявило, что Нидерланды тестируют сценарий по размещению лагеря для российских военнопленных в случае конфликта с Россией. Этот сценарий предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения".

По данным СМИ, лагерь рассчитан на размещение до двух тысяч военнопленных. Дипломаты назвали это "кощунством".

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