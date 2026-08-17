Bloomberg: экспортеры наладили скрытый вывоз нефти через Ормузский пролив

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Страны Ближнего Востока, экспортирующие нефть, наладили скрытую транспортировку сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным СМИ, при прохождении пролива танкеры отключают транспондеры. Это позволяет переправлять большие объемы нефти из Персидского залива, не привлекая внимания.

Отмечается, что такая практика применяется уже несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат это делать. По его словам, морскую блокаду иранских портов со стороны американских военных называют "стальной стеной".

Глава Белого дома также указал, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США вскоре после окончания войны с Ираном.

