Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 09:11

Экономика
Главная / Новости /

Bloomberg: экспортеры наладили скрытый вывоз нефти через Ормузский пролив

Экспортеры нефти наладили скрытую перевозку через Ормузский пролив – СМИ

Фото: 123RF.com/sunfreez

Страны Ближнего Востока, экспортирующие нефть, наладили скрытую транспортировку сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным СМИ, при прохождении пролива танкеры отключают транспондеры. Это позволяет переправлять большие объемы нефти из Персидского залива, не привлекая внимания.

Отмечается, что такая практика применяется уже несколько месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат это делать. По его словам, морскую блокаду иранских портов со стороны американских военных называют "стальной стеной".

Глава Белого дома также указал, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США вскоре после окончания войны с Ираном.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономиказа рубежом

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика