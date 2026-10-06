Топор из фильма "Сияние" выставят на аукцион в Лондоне

Фото: кадр из фильма "Сияние"; режиссер – Стэнли Кубрик; производство – Hawk Films Ltd., Peregrine, Producers Circle

Топор, которым герой актера Джека Николсона прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и сын в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставят на торги аукционного дома Bonhams в Лондоне, сообщается в пресс-релизе Bonhams.

Лот оценивается в 30–50 тысяч фунтов стерлингов (39,7–66 тысяч долларов).

В рамках коллекции из сотен лотов, связанных с Кубриком, на аукцион также выставят режиссерское кресло (оценочная стоимость – 8–12 тысяч фунтов стерлингов, или 10,6–15,9 тысячи долларов) и костюмы сестер Грейди из "Сияния" (оценка – 40–60 тысяч фунтов, или 52,9–79,5 тысячи долларов).

Кроме того, в каталог войдет оригинальный реквизит из фильма "2001 год: Космическая одиссея". Его оценочная стоимость составляет 600–800 тысяч фунтов стерлингов (794,9 тысячи – 1,06 миллиона долларов).

Живой аукцион состоится 3 февраля 2027 года, онлайн-торги завершатся 4 февраля.

Ранее сообщалось, что на аукционе продадут оригинальный "Бэтмобиль" со съемок фильма "Бэтмен возвращается" режиссера Тима Бертона. Ожидается, что его цена составит минимум 7 миллионов долларов (589 миллионов рублей).