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06 октября, 12:29

Культура

Коллекционер в США продал купленную за 30 долларов картину за 1,35 млн долларов

Фото: freemansauction.com

Американский коллекционер купил картину художницы Гертруды Аберкромби за 30 долларов, а спустя время продал ее на аукционе за 1,35 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на CBS News.

Полотно Alderman Merriam’s Shells было написано в 1951 году. Спустя год его передали врачу из Каламазу в обмен на медицинские услуги. В дальнейшем картину выставляли в Нью-Йорке, Чикаго, Милуоки и Эванстоне, а в 1953 году она пропала.

В творчестве художницы эта работа считается важной. На темном фоне Аберкромби показала ракушки, одна из которых парит в пустоте. Образ треснувшей раковины в дальнейшем стал повторяющимся мотивом в ее картинах.

Работу коллекционер обнаружил во время гаражной распродажи в Каламазу, куда пришел за виниловыми пластинками. Он заметил полотно среди мебели и узнал на обороте имя художницы.

На торгах 1 октября картина ушла за 1,35 миллиона долларов, установив мировой аукционный рекорд для произведений Аберкромби.

Ранее на аукционе в Льеже оригинальную обложку комикса "Астерикс в Британии" художника Альбера Удерзо продали за рекордные 1,2 миллиона евро. С учетом сборов стоимость работы достигла 1,47 миллиона евро, хотя перед торгами ее оценивали всего в 150–200 тысяч евро. Рисунок имеет размер 34 на 47 сантиметров и выполнен гуашью на картоне. На нем также сохранилась рукописная дарственная надпись авторов.

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