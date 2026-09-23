В Финляндии кружку с муми-троллями продали за 46 тыс евро

Фото: muumimukitrahaksi.fi

Кружку с изображением муми-троллей из произведений финской писательницы Туве Янссон продали на аукционе в Финляндии за рекордные 46 тысяч евро. Об этом сообщает компания Mukilaakso, занимающаяся покупкой и продажей коллекционной посуды.

Речь идет о редкой чашке "Прыжок в воду с ракушками". Покупателем стал коллекционер из одной из стран Северной Европы, однако его имя не раскрывается.

Серия "Прыжок в воду" вышла в 2006 году. Чашки с изображением ракушек и кораллов выпускались в качестве экспериментальной партии и впоследствии не были запущены в серийное производство. Всего изготовили около 10 таких кружек.

Также в компании отметили, что 46 тысяч евро – самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за кружку с муми-троллями.

Ранее оригинальную обложку комикса "Астерикс в Британии" художника Альбера Удерзо продали на аукционе в Льеже за рекордные 1,2 миллиона евро. С учетом сборов стоимость работы достигла 1,47 миллиона евро, хотя перед торгами ее оценивали всего в 150–200 тысяч евро. Рисунок выполнен гуашью на картоне и имеет размер 34 на 47 сантиметров, на нем также сохранилась рукописная дарственная надпись авторов.