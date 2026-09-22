Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 16:02

Общество
Главная / Новости /

NYP: оригинальный "Бэтмобиль" выставят на торги за 589 млн рублей

Оригинальный "Бэтмобиль" выставят на торги за 589 млн рублей

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Оригинальный "Бэтмобиль" со съемок фильма "Бэтмен возвращается" режиссера Тима Бертона продадут на аукционе. Об этом сообщает New York Post.

Автомобиль, созданный из двух кузовов Chevrolet Impala, выставит на торги частная компания Julien’s Auctions. Ожидается, что его цена составит минимум 7 миллионов долларов (589 миллионов рублей).

В аукционном доме уточнили, что эта сумма может стать рекордной для подобных лотов. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году, когда "Бэтмобиль" 1966 года работы Джорджа Барриса продали за 4,6 миллиона долларов.

Ранее во Франции с молотка ушли личные вещи актрисы Брижит Бардо за 954 тысячи евро. Это почти в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Все вырученные средства передадут в фонд имени актрисы, который она основала при жизни для помощи диким животным.

Картину художника Ротко продали на аукционе в Нью-Йорке почти за 86 млн долларов

Читайте также


обществокино

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика