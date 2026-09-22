NYP: оригинальный "Бэтмобиль" выставят на торги за 589 млн рублей

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Оригинальный "Бэтмобиль" со съемок фильма "Бэтмен возвращается" режиссера Тима Бертона продадут на аукционе. Об этом сообщает New York Post.

Автомобиль, созданный из двух кузовов Chevrolet Impala, выставит на торги частная компания Julien’s Auctions. Ожидается, что его цена составит минимум 7 миллионов долларов (589 миллионов рублей).

В аукционном доме уточнили, что эта сумма может стать рекордной для подобных лотов. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году, когда "Бэтмобиль" 1966 года работы Джорджа Барриса продали за 4,6 миллиона долларов.

Ранее во Франции с молотка ушли личные вещи актрисы Брижит Бардо за 954 тысячи евро. Это почти в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Все вырученные средства передадут в фонд имени актрисы, который она основала при жизни для помощи диким животным.