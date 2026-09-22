Bild: охранника насмерть придавило платформой аттракциона "Похмелье" в Мюнхене

Фото: depositphotos/zimmytws​

Охранник погиб на фестивале "Октоберфест" в Мюнхене после того, как его придавило упавшей платформой аттракциона свободного падения. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел на аттракционе Hangover ("Похмелье") – башне свободного падения высотой около 80 метров. Погибший работал охранником и являлся гражданином Сербии.

По предварительным данным, мужчина находился в запретной зоне, когда с вершины башни сорвалась платформа с посетителями. На месте ему провели сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в одну из больниц Мюнхена. Врачам спасти пострадавшего не удалось.

Полиция ищет свидетелей произошедшего, в том числе тех, кто снял инцидент на видео. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе выразил соболезнования семье погибшего.

"Октоберфест" в 2026 году проходит с 19 сентября по 4 октября.

Ранее 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке в индийском штате Махараштра. Ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе с кожей головы. От сильной боли женщина закричала. Среди посетителей ярмарки началась паника.

