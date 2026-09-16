Ребенок незаконно работал на аттракционе в Якутске, откуда выпала девушка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха Якутия"

Ребенок 2016 года рождения незаконно работал на аттракционе в Якутске, с которого выпала 16-летняя девушка. Об этом сообщила прокуратура Якутии.

По данным ведомства, несовершеннолетний без трудовых отношений выполнял обязанности усадчика – сотрудника, который размещает посетителей на аттракционе. После инцидента прокуратура возбудила в отношении владельца аттракциона административное дело о нарушении трудового законодательства.

Сама конструкция, как установили проверяющие, была установлена законно, имела свидетельство о регистрации и прошла техническое обследование. В администрации Якутска до этого также сообщали, что аттракцион "Зигзаг" прошел плановую проверку в 2026 году, подтвердившую его исправность.

При этом прокуратура выявила нарушения и на других объектах парка. На рабочих местах сотрудников не было основных инструкций по обслуживанию аттракционов, а некоторые электрощиты не имели защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, аттракцион "Солнышко" не был оборудован рабочим местом, на детской площадке отсутствовало ударопоглощающее покрытие и не обеспечивалось регулярное обслуживание.

В отношении руководителя дирекции парков и общественных пространств внесено представление, оно находится на рассмотрении.

В конце августа 16-летняя посетительница Парка культуры и отдыха в Якутске выпала из аттракциона и получила переломы бедра и предплечья. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.