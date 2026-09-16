Первая половина сентября в Москве оказалась теплее многолетних значений

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Первая половина сентября в столице была теплее многолетних значений на 1,3 градуса. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По данным специалиста, наиболее теплым днем стало 1 сентября, когда столбики термометров поднялись до 25,5 градуса. При этом самым прохладным днем стало 7 сентября – тогда температура не поднималась выше 12,5 градуса. Минимальная температура зафиксирована 9 сентября на метеостанции ВДНХ – 5,1 градуса.

За первую половину месяца в Москве выпало 26,8 миллиметра осадков – это 42% от месячной нормы. Больше всего дождей пришлось на 5-е число – 9 миллиметров. Во второй половине сентября сильных дождей не прогнозируется.

При этом первый снег, по прогнозам синоптиков, может выпасть в столице уже во второй половине октября. Однако он почти сразу растает.

Снег будет выпадать и в ноябре, покрывая землю на 1–2 сантиметра, но также быстро таять. Устойчивый снежный покров, предположительно, сформируется не раньше декабря.