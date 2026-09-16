16 сентября, 10:09Шоу-бизнес
Стивен Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин является величайшим мировым лидером. Об этом заявил американский актер Стивен Сигал на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
По его словам, проживая в России, можно заметить, насколько ее жители верят в моральные устои и этические нормы.
"Сейчас в России – самый великий лидер в мире, который понимает, что в России есть христианство, есть ислам, есть другие религии. Здесь одно требование – чтобы они не нарушали границы других людей", – цитирует актера РИА Новости.
Ранее в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Артист в этот момент находился в зале и был встречен аплодисментами.
При этом актер напомнил, что уже имеет статус специального представителя МИД РФ по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.