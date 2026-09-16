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16 сентября, 10:09

Шоу-бизнес

Стивен Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин является величайшим мировым лидером. Об этом заявил американский актер Стивен Сигал на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, проживая в России, можно заметить, насколько ее жители верят в моральные устои и этические нормы.

"Сейчас в России – самый великий лидер в мире, который понимает, что в России есть христианство, есть ислам, есть другие религии. Здесь одно требование – чтобы они не нарушали границы других людей", – цитирует актера РИА Новости.

Ранее в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин назвал Сигала другом России и "лучшим посланцем мира". Артист в этот момент находился в зале и был встречен аплодисментами.

При этом актер напомнил, что уже имеет статус специального представителя МИД РФ по вопросам гуманитарных связей на общественных началах.

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