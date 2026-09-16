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16 сентября, 10:40

Общество

Умер Герой России Грунис, докладывавший Путину об освобождении Константиновки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Герой России генерал-майор Антон Грунис, докладывавший Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР, скончался, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Он назвал Груниса одним из самых уважаемых им генералов СВО и человеком с непоколебимыми принципами, а также настоящим мужчиной, истинным офицером и большим патриотом.

"Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!" – написал Алаудинов.

Генерал-майор по видеосвязи представил президенту подробности освобождения Константиновки. В конце августа ему вручили медаль "Золотая Звезда" – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Грунис родился в Казани в 1979 году. Он прошел обучение в Казанском суворовском военном училище, а затем в Московском высшем командном общевойсковом училище. Кроме того, он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии.

Во время специальной военной операции он командовал 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, входившей в 3-ю гвардейскую общевойсковую армию Южного военного округа.

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