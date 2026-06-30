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30 июня, 14:00

Политика

Экс-министра обороны Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Бывшего министра обороны и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Иванова похоронили рядом с сыном Александром.

Экс-министр обороны скончался 26 июня на 74-м году жизни. Соболезнования его родственникам выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Прощание с Ивановым прошло 30 июня в Москве. Так как он был генерал-полковником, то в последний путь его проводил сводный расчет отдельной роты почетного караула, который представляет Воздушно-космические силы, Сухопутные войска и Военно-морской флот.

Венки на церемонию прощания прислали различные ведомства и официальные лица, а также спортивные клубы и общества. В частности, был замечен венок от московского ЦСКА, так как экс-министр обороны был фанатом этой команды.

При этом траурное мероприятие посетил Владимир Путин. Он возложил цветы и кратко пообщался с семьей Иванова.

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