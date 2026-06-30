Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании. Это следует из данных сайта Detector404.

За последние сутки поступило 1,2 тысячи жалоб. Больше всего обращений из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Самарской и Новосибирской областей. Россияне жалуются на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также поисковой системы.

Представители компании в беседе с РИА Новости сообщили, что у ряда пользователей действительно возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Специалисты "Яндекса" работают над устранением неполадок.

Ранее сбой произошел в работе сервиса Twitch. Российские пользователи сообщали о невозможности запустить прямые эфиры при сохранении доступа к чатам и авторизации. При попытке воспроизведения возникала бесконечная загрузка или ошибка 2000, указывающая на проблемы соединения между плеером и серверами.