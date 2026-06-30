Ограничения на продажу топлива введены в Республике Алтай

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В Республике Алтай с 1 июля начнут действовать временные ограничения против искусственного ажиотажа с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом заявил глава региона Андрей Турчак в ходе заседания правительства.

"У нас резервных запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива", – заявил он.

При этом в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах одному человеку в сутки разрешат приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. В остальных муниципальных образованиях – до 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Также сохранится отпуск в канистры – не более 10 литров на одну канистру.

Турчак добавил, что ограничения не затронут службы экстренного реагирования, в частности скорую помощь, пожарных и полицию, а также предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельхозорганизации.

"Муниципальные образования собрали с аграриев заявки по потребности в топливе. Все эти заявки будут безусловно удовлетворены", – подчеркнул он.

Вместе с тем глава региона призвал жителей с пониманием отнестись к временным мерам и не пытаться запастись топливом впрок.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Кабмин взял ситуацию на особый контроль. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных шагов для стабильного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, поручил регионам сосредоточить усилия на эффективном использовании топливных ресурсов. Он также призвал продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояния логистических цепочек.