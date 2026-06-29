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29 июня, 14:15

Экономика

Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива

Фото: depositphotos/blinow61

Российским регионам следует сосредоточить усилия на эффективном использовании топливных ресурсов. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщила пресс-служба правительства страны.

Политик провел совещание по ситуации на топливном рынке. В ходе заседания он, в частности, обратил внимание на необходимость разработки субъектами сбалансированного подхода к распределению ресурсов с учетом текущих потребностей ключевых отраслей.

При этом для получения полной картины по каждому региону Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояния логистических цепочек.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Кабмин взял ситуацию на особый контроль. В частности, Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для стабильного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

На фоне этого нефтяные компании России приступили к реализации шагов по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом. Благодаря этому в том числе в стране удалось сформировать достаточный объем запаса топлива. Тем не менее сейчас продолжается перестройка логистики.

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

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