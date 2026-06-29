29 июня, 14:15Экономика
Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива
Фото: depositphotos/blinow61
Российским регионам следует сосредоточить усилия на эффективном использовании топливных ресурсов. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщила пресс-служба правительства страны.
Политик провел совещание по ситуации на топливном рынке. В ходе заседания он, в частности, обратил внимание на необходимость разработки субъектами сбалансированного подхода к распределению ресурсов с учетом текущих потребностей ключевых отраслей.
При этом для получения полной картины по каждому региону Новак поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояния логистических цепочек.
Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Кабмин взял ситуацию на особый контроль. В частности, Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных мер для стабильного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.
На фоне этого нефтяные компании России приступили к реализации шагов по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом. Благодаря этому в том числе в стране удалось сформировать достаточный объем запаса топлива. Тем не менее сейчас продолжается перестройка логистики.
Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики