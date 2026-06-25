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25 июня, 14:40

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Эксперт Кулагин: импорт топлива из Индии поможет стабилизировать рынок в России

Эксперт допустил стабилизацию рынка топлива в России при импорте из Индии

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Импорт топлива из Индии может помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке. Однако это временное решение, рассказал в эфире радио КП глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Он отметил, что любой дополнительный объем топлива оказывает положительное влияние на ситуацию, а крупные нефтяные компании сохраняют договоренности с правительством о сдерживании цен.

"Это временная такая превентивная мера. Любой объем топлива, пришедший на рынок, естественно, позволяет более благоприятно смотреть на ситуацию", – подчеркнул Кулагин.

В качестве главной причины трудностей эксперт выделил логистику, призвав перераспределять топливо между регионами, учитывать сезонный рост спроса и контролировать ремонт НПЗ.

Как рассказал Кулагин, Россия уже применяет мощности Белоруссии, а топливо из Индии может стать дополнительным инструментом для оптимизации логистики. Он предположил, что часть бензина можно направлять на Дальний Восток.

При этом эксперт согласился, что пока на топливном рынке сохраняется сложная ситуация, однако она контролируема.

"Контролировать не означает, что везде топливо есть и бесперебойно сколько угодно можете заправиться", – сказал он.

Кулагин добавил, что власти вручную устанавливают приоритеты поставок, акцентируя внимание на социальных службах, аграриях и других важных потребителях.

Ранее, как писали СМИ, глава "Роснефти" Игорь Сечин представил Владимиру Путину свои предложения для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке страны. Он предложил изменить порядок расчета нормативов для ряда нефтяных компаний с учетом потребностей их сетей АЗС и поставок по государственному заказу, а также для предприятий жизнеобеспечения.

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