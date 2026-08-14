Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 16:56

Город

"Мосбилет" подготовил познавательные маршруты для семейного досуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В последний месяц лета сервис "Мосбилет" подготовил четыре маршрута для семейного досуга, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Первый маршрут включает посещение Биологического музея имени К. А. Тимирязева и Московского зоопарка. В Биологическом музее для детей проводят экскурсии и занятия с демонстрацией опытов. Например, в программе "Путешествие в микромир" научат готовить микропрепараты, а во время экскурсии "Анатомия: 20 удивительных вопросов" можно будет познакомиться со строением человеческого организма. Узнать о красоте и разнообразии насекомых поможет выставка "Фантастические насекомые".

В зоопарке можно будет посетить Центр анималистического искусства "Арт-зебра" и научиться живописи и ручной лепке из красной глины, а затем заняться йогой в компании моржей, сивучей и морских котиков в павильоне "Ластоногие". Помимо этого, в зоосаду содержатся более 15 тысяч животных, такие как капуцины-плаксы, китоглавы или сычуаньские такины. Кроме того, множество животных из зоопарка являются редкими и исчезающими видами.

Второй маршрут предлагает отправиться на ВДНХ, где в павильоне "Геология" можно увидеть окаменелые раковины аммонитов возрастом более 180 миллионов лет, а в павильоне "Пчеловодство" – познакомиться с миром насекомых. Завершить день можно прогулкой по парку "Останкино" и посещением усадьбы Останкино, где открыт Египетский павильон с выставкой "В гостях у графа Шереметева".

Третий маршрут посвящен литературе: мемориальная квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице, где писатель работал над пьесами и романом "Мастер и Маргарита". Затем можно прогуляться по парку "Усадьба Трубецких" с прудом и деревянными скульптурами.

Четвертый маршрут включает Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, где собраны документы и личные вещи эмигрантов, что заинтересует любителей истории. Можно будет узнать о судьбах таких деятелей культуры, как Иван Бунин, Владимир Набоков, Марина Цветаева и других. После этого можно пойти в Таганский парк, где проходят кинопоказы, концерты и анимационные программы.

Приобрести билеты на все мероприятия можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на образовательный цикл лекций "Московский авангард", который пройдет в Музее Москвы. Он начнется 8 сентября лекцией "Московский авангард: искусство нового времени" – слушатели узнают, какие идеи объединяли представителей авангарда и почему именно Москва стала площадкой для самых смелых художественных экспериментов.

Читайте также


городдосуг

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика