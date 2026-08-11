"Ленком Марка Захарова" откроет юбилейный сезон в сентябре премьерой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театр "Ленком Марка Захарова" начнет юбилейный сезон в сентябре премьерой – спектаклем "Старший сын, или Письма сыну" в постановке художественного руководителя Владимира Панкова. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Коллектив "Ленкома" отметит новый сезон празднованием 100-летия со дня рождения выдающегося актера народного артиста СССР Евгения Леонова, мероприятие состоится 2 сентября.

Помимо этого, к данной памятной дате 9 и 10 сентября в театре покажут постановку "Старший сын, или Письма сыну". Спектакль совмещает в себе сюжет пьесы Александра Вампилова "Старший сын" и материал мемуарной книги Леонова "Письма сыну". Главную роль в нем сыграет сын известного актера – народный артист России Андрей Леонов.

Кроме того, в преддверии открытия нового сезона "Ленком" проведет гастроли в Санкт-Петербурге. 4 и 5 сентября на сцене Выборгского дворца культуры будет представлена премьера минувшего сезона – спектакль "Репетиция оркестра".

Ранее народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что в Москве за последние два года увеличилось число людей, которые интересуются театром. Он отметил, что этому поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар". Мероприятие в этом году проходит уже в третий раз и приурочено в том числе к 150-летию Союза театральных деятелей России.