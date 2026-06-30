Машков заявил, что в Москве стало больше людей, интересующихся театром

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В Москве за последние два года выросло число людей, которые интересуются театром. Об этом Агентству "Москва" заявил народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

По его словам, росту интереса поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар".

"Театр – самое живое место и единственное место, где чудо еще сохранилось", – заявил он.

Машков отметил, что фестиваль в этом году проходит уже в третий раз и приурочен в том числе к 150-летию Союза театральных деятелей России. По словам артиста, в прошлом году его посетили около 2 миллионов человек.

Он также поблагодарил Сергея Собянина за создание и развитие фестиваля, подчеркнув, что столица является "абсолютным театральным лидером мира".

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на предпремьерный показ спектакля "Дальше – тишина" по пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Он состоится на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя 12 июля.