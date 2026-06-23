"Мосбилет" рассказал о спектакле "Дальше – тишина" Театра имени Гоголя

Фото: Театр имени Гоголя

Жителей и гостей столицы пригласили на предпремьерный показ спектакля "Дальше – тишина" по пьесе Вины Дельмар "Дорогу завтрашнему дню". Он пройдет на основной сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя 12 июля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По сюжету Барклей и Люси Купер прожили вместе почти полвека и вырастили пятерых детей, однако их сбережения тают, а банк забирает дом. Теперь родители переходят под опеку детей, которые заняты своей жизнью.

Режиссер постановки Антон Яковлев поделился, что идею формы спектакля ему навеяло творчество Федерико Феллини.

"Здесь глубокий драматизм мгновенно перетекает в гротесковую комедию – и обратно. В спектакле много музыки, на сцене живой "феллиниевский" оркестрик, который проходит сквозь весь сюжет", – сказал Яковлев.

По его словам, спектакля в подобном жанре в театре пока еще не было. Частью постановки стали монологи артистов в жанре стендапа.

Премьера постановки состоится 8 и 9 сентября. Приобрести билеты на спектакль можно в городском сервисе "Мосбилет".

Ранее москвичей пригласили побывать в закулисье исторических сцен. Экскурсии подготовил театр "Современник", они пройдут 27 июня, а также 4, 11, 18 и 25 июля. Гости исследуют здание учреждения, изучат фрагмент стены Белого города XVI века и познакомятся с историями выдающихся артистов.