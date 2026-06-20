Названы лауреаты национальной театральной премии "Золотая Маска" в Омске

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Церемония присуждения 32-й национальной театральной премии "Золотая маска" состоялась 20 июня в Музыкальном театре в Омске, который в этом году был признан культурной столицей России.

В самом начале президент премии и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков поприветствовал участников и гостей церемонии. Он напомнил, что "Золотая маска" появилась 32 года назад. Главным вдохновителем этого мероприятия стал русский актер Михаил Ульянов, которому в 2027-м исполняется 100 лет.

"Именно ему принадлежит эта фраза "Профессионалы - профессионалам". Потому что так важно для каждого участника спектакля, конечно, признание публики, зрителей, и очень важно признание профессионалов", – добавил Машков.

Премию в номинации "Драматический театр. Большая форма", в которой на награды претендовали 10 представлений, получили 4 спектакля:



"В списках не значился" Московского театра Олега Табакова;

"Гора" Уфимского государственного татарского театра "Нур";

"Перед рассветом" московского театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова";

"Солнце Ландау" столичного Театра им. Евгения Вахтангова.

Награды в категории "Драматический театр. Малая форма" были вручены за следующие представления:



"Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра;

"Курьер" московского театра "Центр драматургии и режиссуры";

"Обломов" Александринского театра из Санкт-Петербурга;

"Позывной Тишина" Московского театра Олега Табакова;

"Я не убивала своего мужа" столичного Театра Наций.

Лауреатами "Золотой маски" в номинации "Опера", где на награды претендовали тоже 10 спектаклей, стали представления:



"Семен Котко" Государственного академического Большого театра;

"Аида" Мариинского театра из Санкт-Петербурга;

"Любить на войне" Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского;

"Сказки Гофмана" самарского театра "Шостакович Опера Балет";

"Соловей" Новосибирского театра оперы и балета.

Лауреатами "Золотой маски" в номинации "Театр кукол" стали представления:



"Зойкина квартира" Екатеринбургского театра кукол;

"Конек-горбунок" Рязанского театра кукол;

"Тьма египетская" Башкирского государственного театра кукол.

Премию за лучший классический балет в 2026-м не вручали. В свою очередь, награды в номинации "Оперетта/Мюзикл" получили спектакли "22 июня.." Омского театра юных зрителей и "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра.

Награду в категории "Современный балет" получили представления "Грозовой перевал" Севастопольского театра оперы и балета, а также "Преступление и наказание" петербургского Театра балета Бориса Эйфмана. Лучшим современным танцем была признана постановка "Контакт" краснодарского Театра современного искусства.

В этом году вручались еще специальные премии. В частности, лучшим спектаклем сезона для детей была признана работа "Рыжий. Честный. Влюбленный" Кировского театра юного зрителя "Театр на Спасской".

Специальная награда от президента "Золотой маски" была вручена представителям Национального музыкально-драматического театра Тывы имени Виктора Кок-оола за постановку "Легенда ветров".

В свою очередь, специальная премия сопредседателя СТД РФ, главы Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева "Маэстро" была присуждена композитору, пианисту и председателю Совета Союза композиторов России Александру Чайковскому "за сохранение русских музыкальных традиций в оперном и балетном искусстве".

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить премию имени режиссера Алексея Балабанова. В качестве приза он предложил выдавать им маленькую копию памятника продюсеру. Претендовать на награду могли бы молодые деятели искусств.

