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11 июня, 13:47

Культура

Кончаловский стал лауреатом госпремии за вклад в развитие мировой культуры

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Режиссер, продюсер Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что режиссера наградили за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Кончаловский является сыном автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, а также братом режиссера Никиты Михалкова. На счету Кончаловского свыше 20 кинокартин, включая проекты "Сибириада", "Одиссей", "Дядя Ваня", "Хроники русской революции", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш".

Также он является обладателем двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай". Кроме того, Кончаловский получил специальный приз жюри за "Дом дураков".

Ранее в Москве состоялась церемония вручения почетных премий "Золотая Маска", которыми награждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали в том числе актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина, режиссер Борис Гранатов, худрук Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин, худрук Архангельского молодежного театра Виктор Панов и другие.

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