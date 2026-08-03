Мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад Wildberries под Владимиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Молодой мужчина пострадал в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом сообщил в канале МАХ губернатор региона Александр Авдеев.

"Повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий", – говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что мужчину на машине скорой помощи доставляют в больницу.

Возгорание на логистическом Wildberries во Владимирской области произошло в результате атаки вражеского БПЛА в ночь на 3 августа. Работников эвакуировали, вскоре на место прибыли пожарные службы.

Компания перестроила логистические цепочки, прием и отгрузка перенесены на другие объекты. Авдеев сообщил о разрушениях, ситуацию контролирует прокуратура.