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03 августа, 09:39

Происшествия

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Крым

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Три мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Республику Крым в ночь на 3 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.

Ранее стало известно о 14 жертвах в Белгородской области, которые получили ранения в результате массированной атаки ВСУ с использованием 204 дронов. За сутки украинские военные атаковали территорию региона 104 раза.

Также противник совершил 12 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, кроме того, 7 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары пришлись по 15 округам области.

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