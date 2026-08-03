Число раненных при атаке на склад Wildberries под Владимиром выросло до 2 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До двух выросло число пострадавших при атаке ВСУ на логистический комплекс Wildberries во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в MAX.

По его данным, ранение получила женщина из соседнего населенного пункта – у нее незначительное повреждение ноги. Авдеев добавил, что госпитализация не потребовалась.

В ночь на 3 августа была совершена атака БПЛА на логистический склад Wildberries в регионе. Произошло возгорание. Работников эвакуировали, а вскоре на место прибыли пожарные службы. По данным главы региона, еще один пострадавший – мужчина, у него повреждения в области головы.

Компания, в свою очередь, перестроила логистические цепочки. На другие объекты перенесены прием и отгрузка товаров.

