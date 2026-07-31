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31 июля, 09:39

Происшествия

Логистический центр Ozon в Татарстане возобновил работу после эвакуации

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Логистический комплекс Ozon в Зеленодольске (Татарстан) возобновил работу после эвакуации сотрудников. Товары и сам склад не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

"Эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет", – добавили представители Ozon.

В свою очередь, в объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявили, что их складской комплекс в этом же городе работает в штатном режиме.

О попытках атаки БПЛА на логистический центр в Зеленодольском районе стало известно в пятницу, 31 июля. По данным местных властей, в результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. При ЧП никто не пострадал.

В Совбезе РФ заявляли, что удары Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса Wildberries являются терроризмом и военным преступлением. Там указывали, что психологический и социально-политический эффект при атаках "явно доминирует". При этом экономический ущерб от ударов скорее символический.

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