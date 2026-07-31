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31 июля, 10:14

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Kathmandu Post: тела 4 альпинистов нашли на месте схода лавины в Пакистане

Тела 4 альпинистов нашли на месте схода лавины в Пакистане

Фото: depositphotos/saiko3p

Тела четырех человек найдены на месте схода лавины на пакистанской горе Броуд-Пик. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на главу пакистанского альпинистского клуба Ирфана Аршада Хана.

Ранее издание Himalayan Times писало, что 10 человек пропали без вести во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик. Группу возглавлял всемирно известный непальский альпинист Нирмал Пурджа.

Как отметил Ирфан Аршад Хан, личности погибших пока не установлены.

Нирмал Пурджа считается одним из лучших высотных альпинистов в мире. Он 57 раз покорял восьмитысячники. В 2019 году Пурджа установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников за шесть месяцев.

Ранее на Эльбрусе произошли сразу два трагичных инцидента. В первом случае группа из 7 человек из Боснии и Герцеговины осуществляла восхождение, однако двум участникам стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели обнаружили тела погибших и одного выжившего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Второй инцидент случился с россиянами. Группа из двух путешественников из Ставропольского края и Тульской области запросила помощь на высоте 5,3 тысячи метров. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать одного из них.

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