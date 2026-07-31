Собянин: Олимпийскому комплексу "Лужники" исполняется 70 лет

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Олимпийскому комплексу "Лужники" исполнилось 70 лет. Об этом напомнил в канале МАХ Сергей Собянин.

История комплекса началась 31 июля 1956 года с открытия Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Его построили всего за 450 дней.

"Лужники" всегда были в центре спортивных, общественных и культурных событий. Среди них – летняя Олимпиада-80, финал Лиги чемпионов УЕФА, чемпионат мира по футболу-2018", – рассказал мэр.

Несколько лет назад в комплексе началась масштабная реконструкция, цель которой – создать современное пространство для спорта и семейного отдыха. На территории уже появились уличные спортивные площадки, а к концу года общая протяженность беговых и велодорожек превысит 6,5 километра.

В 2025 году на Центральной площади открыли многофункциональное пространство с фонтаном и гастрономическим кластером. Зимой вместо фонтана там работал мультимедийный каток.

Как отметил мэр, в 2026 году стартовал второй этап развития территории. Вокруг Большой спортивной арены создадут прогулочную аллею и беговой маршрут, расширят спортивное пространство "Под мостом", где появятся профессиональный скейт-парк, павильон с раздевалками и кафе.

Кроме того, рядом с Южным спортивным центром и аквакомплексом "Лужники" обустроят детскую площадку и две воркаут-зоны, в том числе для людей с особенностями здоровья. Также запланировано благоустройство Лужнецкой набережной с беговыми дорожками и новыми тематическими игровыми зонами для детей.

"В итоге москвичи получат единое пространство, где смогут заниматься спортом и отдыхать все желающие", – подытожил мэр.

Ранее в "Лужниках" анонсировали спортивный фестиваль, который продлится больше месяца – с 1 августа по 6 сентября. На территории комплекса развернут несколько активных зон: на "Речной аллее" можно будет покататься на сапах, также заработают скалодром, роллердром, каток и корты для падела. В программе заявлены выступления гидрофлайщиков, тренировки с профессиональными спортсменами и концерты.