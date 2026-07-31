В новом эпидсезоне россиян будут прививать от свиного и гонконгского гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В новом эпидемическом сезоне россиян будут бесплатно прививать обновленной вакциной от гриппа. В нее включили вирусы свиного, гонконгского гриппа и гриппа B/Victoria, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для сезона 2026–2027 годов включить в состав вакцин следующие штаммы:



вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 – свиной грипп,

вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) – гонконгский грипп,

вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Для вакцин, выращенных в культуре клеток, а также созданных на основе белков или нуклеиновых кислот, рекомендованы другие варианты: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1415/2025 (H3N2) и B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).

В Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с эпидсезоном 2025–2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма.

Ранее сообщалось, что в России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты.

В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто из-за профессии имеет много контактов с другими людьми.

