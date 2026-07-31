Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 08:22

Общество

В новом эпидсезоне россиян будут прививать от свиного и гонконгского гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В новом эпидемическом сезоне россиян будут бесплатно прививать обновленной вакциной от гриппа. В нее включили вирусы свиного, гонконгского гриппа и гриппа B/Victoria, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для сезона 2026–2027 годов включить в состав вакцин следующие штаммы:

  • вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 – свиной грипп,
  • вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) – гонконгский грипп,
  • вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Для вакцин, выращенных в культуре клеток, а также созданных на основе белков или нуклеиновых кислот, рекомендованы другие варианты: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1415/2025 (H3N2) и B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria).

В Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с эпидсезоном 2025–2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма.

Ранее сообщалось, что в России к началу нового эпидсезона подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Российские производители выпускают как трехвалентные, так и четырехвалентные препараты.

В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто из-за профессии имеет много контактов с другими людьми.

Читайте также


общество

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика