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31 июля, 09:49

Политика

Силовики пришли с обыском к члену политсовета блока "Сильная Армения" Карапетяну

Фото: РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме члена политсовета оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

По данным объединения, силовики пришли в частный дом Карапетяна рано утром. Ранее прокуратура Армении возбудила публичное уголовное производство в отношении Нарека Карапетяна по подозрению в отмывании денег и принуждении к участию в собраниях.

Конфликт между Карапетяном и армянскими властями длится уже более года. В середине июня 2025 года в доме предпринимателя прошли обыски. Это произошло после его заявлений о том, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В ходе последовавших акций протеста были задержаны около 45 человек, вышедших на улицы в поддержку Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признал.

Спустя некоторое время Карапетяна арестовали. Обыски также прошли в головном офисе многопрофильной компании "Ташир".

Позднее стало известно, что предприниматель выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении по делу о национализации компании "Электрические сети Армении". Республику обязали воздержаться от изъятия компании, хотя правительство заявило, что уважает решение, но будет руководствоваться законом.

В июне 2026 года Карапетян заявил, что власти ограничили ему выезд из страны. Это произошло вскоре после парламентских выборов. По его словам, он планировал посетить КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе для изучения ситуации с экспортом сельхозпродукции, но пограничники сообщили о запрете.

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