СК: обыски проводятся в компании Карапетяна по делу об отмывании денег и неуплате налогов

Фото: tashir.ru

Следственный комитет Армении проводит обыски в головном офисе многопрофильной компании "Ташир", президентом и основателем которой является арестованный предприниматель Самвел Карапетян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, в которых оскорбили представителей Армянской церкви.

Оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить его и Акопян от церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому государство не может вмешиваться в ее дела.

Карапетян указывал, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". Он предупреждал, что если у политиков не получится вмешаться в происходящее, то это сделают его представители "по-своему". После этого в доме бизнесмена прошли обыски.

После были задержаны примерно 45 человек, которые пришли поддержать Карапетяна. Из них двум гражданам силовики сломали руки. Самого же бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Свою вину он не признает.

Затем суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца. Адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян заявила, что сторона защиты предпринимателя будет подавать апелляцию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва при необходимости окажет содействие президенту "Ташира".

