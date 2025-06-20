Песков заявил, что Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна

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В России следят за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, для страны он российский гражданин. Об этом на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия при необходимости будет готова оказывать всяческую необходимую помощь Карапетяну.

О начале обысков в доме Карапетяна стало известно 17 июня. Сообщалось, что это произошло из-за заявлений предпринимателя, который отметил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

Карапетян сообщил, что около 45 человек, которые пришли его поддержать, были задержаны. Из них двум гражданам силовики сломали руки. Самого же бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Он не признает вину.

18 июня суд в Ереване заключил Карапетяна под стражу на два месяца. Его адвокат Лиана Гаспарян заявила, что сторона защиты будет подавать апелляцию и бороться за законные права бизнесмена.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва при необходимости окажет содействие Карапетяну.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, в которых оскорбили представителей Армянской церкви. При этом, согласно конституции республики, Армянская апостольская церковь имеет особый статус, поэтому государство не может вмешиваться в ее дела.