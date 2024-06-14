Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках экс-госминистра Карабаха Варданяна

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Адвокаты бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив власти Азербайджана в пытках их подзащитного. Об этом они рассказали РБК.

По словам адвокатов, в апреле этого года Варданян объявил голодовку в качестве протеста против политически мотивированного преследования его самого и прочих армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела его в карцер.

Как утверждает защита Варданяна, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали читать и писать, а также лишили возможности мыться и менять белье.

Кроме того, во время голодовки к бизнесмену не допускали ни адвоката, ни кого бы то ни было еще. Таким образом, связь Варданяна с внешним миром была прервана.

Подобными действиями Азербайджан нарушает обязательства по конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания, а также минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными, заявили адвокаты.

Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Помимо этого, его обвиняют в создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках и в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.