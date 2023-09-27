Экс-госминистра НКР Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению, сообщает РБК.

По словам его жены Вероники Зонабенд, власти Азербайджана требовали его выдачи прежде, чем открыть гуманитарный коридор.

"Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорный Карабах. – Прим. ред.), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян", – заявила женщина.

Информацию о задержании подтвердила медиаменеджер Тина Канделаки.

"Друзья, моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные", – написала она в своем телеграм-канале.

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он тогда объяснил намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре того же года Варданян был назначен главой правительства Нагорного Карабаха. В нем он курировал сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

В феврале 2023 года миллиардер был освобожден от должности. Последние десять месяцев бизнесмен находился в Нагорном Карабахе в блокаде вместе с жителями непризнанной республики.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

25 сентября на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел взрыв цистерны. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек. Еще 89 человек пострадали.

Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха