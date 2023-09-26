Не менее 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения — Новости"

В Нагорном Карабахе из-за взрыва бензохранилища погибли не менее 125 человек. Об этом на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, передает ТАСС.

"Сегодня мы перевезли останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе", – заявила она.

По ее словам, останки были доставлены в центр судебной медицины, где проведут экспертизу и определят личности погибших.

"В процессе мы обнародуем полученные данные", – добавила министр здравоохранения.

Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел накануне вечером. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.

Утром 26 сентября в Минздраве сообщили, что около 20 человек погибли в результате взрыва. В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Отмечалось, что десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также много людей числятся пропавшими без вести.

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