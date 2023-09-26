Не менее 20 человек погибли при взрыве на топливном складе в Нагорном Карабахе

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения – Новости"

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва на топливном складе в пригороде Степанакерта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Нагорно-Карабахской Республики.

"В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 человек не опознаны", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также много людей числятся пропавшими без вести.

На помощь местным врачам вылетела команда армянских специалистов с необходимым оборудованием и лекарствами. Сейчас некоторых пациентов Центральной клинической больницы Степанакерта готовят к эвакуации.

Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел накануне вечером. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.



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