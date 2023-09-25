На заправке в пригороде Степанакерта произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения — Новости"

На заправке в пригороде Степанакерта, который является столицей Нагорного Карабаха, прогремел взрыв. Об этом сообщает издание News.am со ссылкой на депутата парламента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Метаксе Акопян.

"На станции людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин. Предполагается, что есть погибшие и пострадавшие. Однако пока ничего не ясно", – рассказала депутат парламента.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел НКР заявили, что взорвалась цистерна на заправке, которая расположена на трассе Степанакерт-Аскеран. Они добавили, что число пострадавших пока неизвестно, детали будут озвучены позже.

Издание "Sputnik Армения" со ссылкой на врачей отмечают, что пострадавших с ожогами очень много.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

В Ереване начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Карабаха