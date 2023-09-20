В Азербайджане заявили о достижении всех целей операции в Карабахе

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За сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, транслирует YouTube-канал AZTV.

"Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ", – подчеркнул он.

Кроме того, Алиев добавил, что военнослужащие страны смогли устранить огромное количество военного контингента Армении в Карабахе. При этом азербайджанский лидер сообщил, что республика "пошла бы до конца", если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.

"Мы неоднократно обращались к руководству Армении, заявляя, что пребывание армянских вооруженных сил на территории Азербайджана является незаконным и должно быть прекращено", – сообщил он.

Как утверждает президент Азербайджана, республика смогла восстановить суверенитет благодаря локальным антитеррористическим мероприятиям в Карабахе. Также Алиев отметил, что потребовал от своих военнослужащих не подвергать опасности мирных граждан во время операции.

Кроме того, президент республики пообещал обеспечить все права армян, проживающих в Карабахе. По его словам, власти Азербайджана хотят превратить Карабах и Ханкенди в рай.

Алиев отметил, что у азербайджанской стороны "нет проблем с армянским народом, несмотря на все несправедливости и преступления, совершенные криминальной хунтой".

"Несмотря на все преступления, мы не винили армянский народ. Мы обвиняли преступный режим. За 30 лет они не сделали и 1% той работы, которую мы сделали в Карабахе за два года", – добавил он.

Ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Азербайджану о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, будут подняты на встрече между представителями местного армянского населения и представителями Баку. Встреча пройдет в городе Евлах 21 сентября.

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