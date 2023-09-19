В Нагорном Карабахе сообщили о 25 погибших из-за боевых действий в регионе

Фото: AP Photo/Gegham Stepanyan

В результате военной операции Азербайджана погибли 25 человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян в соцсети Х (ранее Twitter).

"По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших, среди которых двое мирных жителей", – заявил он.

Как утверждает Степанян, из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших в Степанакерт.

Армянские СМИ также указывают, что ранены уже 128 взрослых и 12 детей.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Минздрав региона сообщил, что пять гражданских погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

Главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и сообщили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Миротворцы РФ организовали эвакуацию населения Нагорного Карабаха из опасных районов