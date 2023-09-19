В Ереване на центральной площади начались стычки протестующих с полицией

Фото: телеграм-канал Readovka

Между сотрудниками полиции и протестующими, которые недовольны произошедшим в Нагорном Карабахе, произошли столкновения у здания правительства Армении. Об этом передает "Sputnik Армения".

"Не поддавайтесь на провокации! Не пытайтесь ворваться в здание правительства!" – потребовал от протестующих один из активистов.

По информации источника, столкновения имеют локальный характер. В сотрудников правоохранительных органов несколько раз кидали бутылки. В связи с этим полицейские требуют от протестующих успокоиться и не прибегать к насилию.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Минздрав региона сообщил, что пять гражданских погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

После главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и сообщили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху