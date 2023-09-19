19 сентября, 17:55Политика
Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна – СМИ
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Участники акции протеста в Ереване требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом сообщает агентство "Sputnik Армения".
"Участники объясняют, что только так можно спасти Армению и Нагорный Карабах", – сказано в сообщении.
По информации агентства, протестующие скандируют "Никол – предатель" и "Стыдно!", а также другие лозунги.
Из-за акции протеста в центре Еревана с середины дня перекрыли движение со всех четырех сторон площади Республики.
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.
Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.
Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены, среди них есть дети.
Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.
Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.
В декабре прошлого года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.
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