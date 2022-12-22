Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами обязательств по Лачинскому коридору

Фото: kremlin.ru

Из-за закрытия Азербайджаном трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, началась нехватка товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Сотни семей остаются разделенными по разные стороны блокады", – подчеркнул Пашинян.

Премьер напомнил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, должен контролировать Лачинский коридор.

Он отметил, что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония, однако оно происходит.

Также Пашинян сообщил, что Ереван передал Баку свои предложения по мирному соглашению и готов подписать его в представленном виде. Он выразил надежду, что реакция Азербайджана будет положительной.

Нагорный Карабах остается в блокаде 11-й день. Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией, 12 декабря. Также Баку перекрыл поставки газа, однако через несколько дней возобновил газоснабжение. В республику не поступают продукты и лекарства. Также в Ереван не могут перевезти из Степанакерта тяжелобольных пациентов.

14 декабря 2022 года Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы суд обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. По решению ЕСПЧ Азербайджан должен выполнить требование до 19 декабря.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна согласна с предложением России оставить обсуждение статуса Нагорного Карабаха на будущее. Дело в том, что сейчас отсутствует возможность определения приемлемого для всех сторон варианта.



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