Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить

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Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости завершить Карабахский конфликт, сообщает РИА Новости.

По его мнению, у армянского премьера есть к этому политическая воля и Россия это поддерживает. Российский лидер напомнил, что недавно по инициативе армянской стороны прошла онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ.

"Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать", – сказал президент.

Он призвал Пашиняна сперва вместе с ним, а затем в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят сдвинуться в вопросе Карабаха вперед.

Президент РФ проводит встречу с Пашиняном в Сочи, после чего состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном, но надо договариваться об этом с Баку.

Он подчеркнул, что если армянский народ и армянское руководство считают, что нужно выбрать вашингтонский вариант этого мирного договора, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то Россия поддержит это решение. Если же в Ереване считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и это нужно обговорить в будущем мирном договоре, поддержка со стороны РФ также возможна.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

В декабре 1991 года в Нагорном Карабахе провели референдум, большинство участников которого высказалось за независимость от Азербайджанской ССР, после чего начался первый вооруженный конфликт.

В ходе противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.

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