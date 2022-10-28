Ереван согласен урегулировать отношения с Баку на предложенных РФ принципах – Пашинян

Фото: kremlin.ru

Ереван согласен работать над урегулированием отношений с Баку на принципах, предложенных Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Армения еще в начале сентября дала свое согласие и готова подтвердить это на встрече в Сочи с Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Надеемся, Россия поддержит свои предложения", – сказал армянский премьер.

Ранее Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с главами России и Азербайджана в Сочи.

Накануне, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном, но надо договариваться об этом с Баку.

Он подчеркнул, что если армянский народ и армянское руководство считают, что нужно выбрать вашингтонский вариант этого мирного договора, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то Россия поддержит это решение. Если же в Ереване считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и это нужно обговорить в будущем мирном договоре, поддержка со стороны РФ также возможна.

Ранее стало известно, что Азербайджан для подписания мирного договора требует от Армении роспуска армии Нагорного Карабаха, признания его частью Азербайджана без какой-либо автономии, а также открытия коридора по территории Армении.

Среди требований также названы запуск процессов делимитации и демаркации по картам 1919–1920 годов и выяснение судеб пропавших без вести граждан Азербайджана.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.



Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном пострадали 135 человек

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