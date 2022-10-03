Названы пять требований Азербайджана к Армении

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Азербайджан для подписания мирного договора требует от Армении роспуска армии Нагорного Карабаха, признания его частью Азербайджана без какой-либо автономии, а также открытия коридора по территории Армении, сообщает издание "Айкакан жаманак".

Среди требований также названы запуск процессов делимитации и демаркации по картам 1919–1920 годов и выяснение судеб пропавших без вести граждан Азербайджана.

По данным издания, Армении необходимо выработать тактику по всем перечисленным пунктам.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.



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