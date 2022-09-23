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Политика

09:29

В МО Армении обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе

политиказа рубежом

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В пресс-службе Минобороны Армении заявили о нарушении режима прекращения огня на границе, которое было зафиксировано со стороны азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

"23 сентября около 07:40 (06:40 по московскому времени) подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", – сообщили в иностранном ведомстве.

По данным Минобороны Армении, огонь противника был подавлен ответными действиями.

Пострадавших в результате инцидента со стороны Армении нет, добавили в ведомстве.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном пострадали 135 человек

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