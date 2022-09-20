Пелоси заявила, что ее визит в Армению планировался до обострения между Ереваном и Баку

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Визит американской делегации в Ереван планировался еще до обострения отношений между Арменией и Азербайджаном, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая возглавляла делегацию.
По ее словам, во время визита в Ереван представители Соединенных Штатов выразили решительную поддержку демократии и безопасности Армении. Она также осудила Азербайджан за атаки против Армении.
"Наш визит был запланирован до начала боевых действий 12 сентября <...> Наша делегация возвращается в Вашингтон гордой и готовой продвигать давнюю приверженность Конгресса демократической Армении", – приводит слова Пелоси ТАСС.
Делегация США во главе с Пелоси посетила Ереван 17–19 сентября. Американские политики встретились с высокопоставленными лицами Армении, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации. В Армении заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию республики с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск.
В связи с боевыми действиями на границе правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. К вечеру 14 сентября стороны договорились о прекращении огня.
Нэнси Пелоси подвинули в сторону на пресс-конференции в Армении
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